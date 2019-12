Offener Kühlschrank ist umgezogen

Der Kühlschrank ist jetzt im Familienzentrum „Treffpunkt an der Ach“ für alle zugänglich.

Dornbirn. Einen besseren Termin hätte es kaum geben können für die offizielle „Wiedereröffnung“ des Offenen Kühlschranks – der Nikolotag stand im Familienzentrum „Treffpunkt an der Ach“ mit dem Besuch des Nikolaus ganz im Zeichen des Teilens. Dies ist auch das Prinzip des offenen Kühlschranks: Menschen kommen und bringen ihre selbst gemachten Schätze oder ihre Lebensmittelüberschüsse mit, stellen sie in den Kühlschrank und jemand anders nimmt sie wieder mit. Statt, dass sie weggeworfen werden, bekommen Lebensmittel somit eine „zweite Chance“.

Aufgrund des Umzugs der Stadtbibliothek war das Team des Offenen Kühlschranks auf der Suche nach einem neuen Standort. „Sabine Natter-Müller, Familienzentrumskoordinatorin, hat den Vorschlag gemacht, den Offenen Kühlschrank im Treffpunkt an der Ach aufzustellen. Hier gehen Menschen aller Altersgruppen ein und aus und können den Kühlschrank nutzen. Außerdem ist er auch am Wochenende zugänglich“, freut sich Initiatorin Ingrid Benedikt. Sollte das Foodsharing-Projekt gut angenommen werden, ist es möglich, dass der Offene Kühlschrank dauerhaft im Familienzentrum bleibt. „Wir würden sehr gerne auch in der neuen Stadtbibliothek wieder einen Offenen Kühlschrank aufstellen – oder auch an weiteren Orten. Dafür bräuchten wir aber noch Kühlschrank-Sponsoren“, so Ingrid Benedikt, die den Offenen Kühlschrank mit ihrem kleinen Team ehrenamtlich betreut.