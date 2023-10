Offener Kühlschrank feierte Geburtstag

Rund 45.000 kg Lebensmittel wurden in fünf Jahren gerettet.

Dornbirn. Was mit einer Idee und viel Idealismus begonnen hat, wurde zur Erfolgsgeschichte. Im Oktober 2018 wurde in der Stadtbücherei Dornbirn der erste Offene Kühlschrank eröffnet – inzwischen sind es allein in Dornbirn vier und insgesamt 13 in ganz Vorarlberg. „Wenn wir die geretteten Lebensmittel der letzten fünf Jahre in Boxen übereinanderstapeln würden, wäre es ein Turm von circa 650 Metern – dieser würde von der Karren-Talstation bis zur Staufenspitze reichen“, freut sich die Initiatorin Ingrid Benedikt. Anlässlich des fünften Geburtstags des Offenen Kühlschranks hatte sie zusammen mit ihren ehrenamtlichen Teams in die Stadtbibliothek Dornbirn geladen.