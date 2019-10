Offener Kühlschrank feiert Geburtstag

Die Ehrenamtlichen der Initiative Offener Kühlschrank laden kommendes Wochenende zur Feierlichkeit ein.

Dornbirn. Vor genau einem Jahr wurde der Offene Kühlschrank in Dornbirn eröffnet. Am Samstag, 12. Oktober um 12:00 Uhr wird in der Stadtbibliothek Dornbirn zur Geburtstagsfeier eingeladen.