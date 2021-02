„Offener Kühlschrank“ eröffnete in Hohenems

Vergangene Woche wurde der erste offene Kühlschrank in Hohenems offiziell in Betrieb genommen.

Hohenems. Künftig heißt es im Fischerweg in Hohenems auch „Treffpunkt offener Kühlschrank“. Vergangene Woche wurde der erste offene Kühlschrank in der Nibelungenstadt in Betrieb genommen und damit schreibt die Geschichte des ambitionierten Projekts ein weiteres Erfolgskapitel.

Bring und Nimm

Nachdem das Projekt des „offenen Kühlschrankes“ bereits in verschiedenen Städten und Gemeinden in Vorarlberg sehr gut angenommen wurde, konnte auf Initiative von Markus Hagen und Joe Fritsche am vergangenen Wochenende auch in Hohenems ein Kühlschrank aufgestellt werden. Das Motto des Projektes lautet dabei „bring und nimm“ und dementsprechend können Personen welche zu viel Lebensmittel eingekauft haben oder keinen Platz zum Lagern haben, die Produkte für Menschen, die es benötigen im Kühlschrank abgeben. Die Lebensmittel dürfen dabei abgelaufen, müssen aber noch zum Verzehr geeignet sein.

Idee vor zweieinhalb Jahren entstanden

Die Idee des „offenen Kühlschrank“ entstand dabei vor rund zweieinhalb Jahren in Dornbirn. Eine Hand voll initiativer Menschen haben sich mit Ingrid Benedikt zusammengetan und sich überlegt inwieweit auf das Thema der Lebensmittelverschwendung und Lebensmittel sind kostbar aufmerksam gemacht werden kann. Zwar ist das Thema Foodsharingprojekte nicht neu, doch mit dem „offenen Kühlschrank“ kam es auch erstmals nach Vorarlberg.

Überschüsse von Catering-Services und Schulküchen