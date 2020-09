„Offener Kühlschrank“ eröffnet in Feldkirch

Kein Sozial- sondern ein Nachhaltigkeitsprojekt.

FELDKIRCH Nach dem Re-Use-Day, Reparatur-Café, Kinderflohmarkt folgt ein weiteres Projekt für die Bewusstseinsbildung in Feldkirch. „Lebensmittel sind kostbar“, weiß Marlene Thalhammer, die den Anstoß zur nächsten Maßnahme gab. Ein „Offener Kühlschrank“ sollte es werden. Was in Dornbirn bereits an zwei Standorten (Stadtbibliothek und Treffpunkt an der Ache) wunderbar funktioniert, soll nun auch in der Montforstadt Fuß fassen. Das Prinzip dahinter ist einfach: Sie können alles bringen, was Sie zu viel haben. In den letzten Monaten hat sich dann die Initiative Offener Kühlschrank Feldkirch „OK Greta“ zusammengefunden: Stefan Strammer, Herbert Frei, Julia Mayer, Claudia Schedler, Peter Lampert und Marlene Thalhammer. „Es ist kein Sozialprojekt, sondern ein Nachhaltigkeitsprojekt für alle Bürger“, betonen die Verantwortlichen. „Fair teilen“ steht dabei im Mittelpunkt. Rund 1600 Euro hat die Anschaffung des Kühlschranks im Mobilpunkt Feldkirch gekostet, die von der Stadt Feldkirch übernommen wurden. Als weiterer Sponsor stellte sich die Sparkasse Feldkirch zur Verfügung.