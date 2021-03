Offener Bücherschrank in der Sparkasse in Bludenz

Persönliche Gespräche und Beobachtungen haben die Sparkasse Bludenz veranlasst, in ihren Räumlichkeiten einen „offenen Bücherschrank“ einzurichten.

Der Termin zur Einrichtung eines offenen Bücherschrankes ist nicht zufällig gewählt, so Sparkasse Bludenz-Vorstandsvorsitzender Christian Ertl: „Es ist ein idealer Zeitpunkt, im Vorfeld zum Welttag des Buches am 23. April mit dem Projekt zu starten. Zudem ist Lesen „in“. Gerade während der Pandemiezeit hat sich dieser Trend nochmals verstärkt. Der Re-use-Gedanken ist modern und passt bestens zu unseren Nachhaltigkeitsbemühungen. Und lesen bildet, was nicht zuletzt auch mit unseren eigenen, intensiven Bemühungen um finanzielle Bildung einhergeht.“

Der offene Bücherschrank in der Sparkasse Bludenz funktioniert ganz einfach: Im Foyer des Kundencenters ist ein Bücherregal aufgebaut. In dieses Bücherregal kann jeder seine Bücher, die er schon gelesen hat oder nicht mehr benötigt, einstellen und andere Bücher zum Lesen mitnehmen. Oder auch behalten.

Eine erste Grundausstattung für den offenen Bücherschrank erfolgte von der Sparkasse Bludenz. Ein herzliches und ganz besonderes Danke an Michelle und Günter Bucher vom Bucherverlag für ihre sensationelle Bücherspende. Ein großes Dankeschön auch an Sandra Kraft und Michael Kasper vom Heimatmuseum Montafon, an Christof Thöny vom Museumsverein Klostertal, an Michael Konzett vom Rhätikon-Verlag und an LAbg. Christoph Thoma. Sie alle haben zu einer interessanten Start-Ausstattung des Bücherschrankes beigetragen.