Offene Türen für alle

Die OJAD macht mit und zeigt einige der vielen Facetten der Jugendarbeit von heute.

Dornbirn. Wie das so ist, in der kleinsten Disco Dornbirns abzutanzen, was der Makerspace an Tüfteleien alles hervorbringt, oder was der Albatros in der Offenen Jugendarbeit Dornbirn macht. Alle diese Fragen und noch einige mehr sollen an den offenen Tagen am 27. und 28. September beantwortet werden. Die OJAD macht nämlich mit bei den Tagen der Offenen Jugendarbeit und hat dazu ein Programm erstellt, das sich sehen lassen kann. „Vorbeikommen und reinschnuppern – die Einladung steht“, sagt Martina Nachbaur von der OJAD.