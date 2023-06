Offene Türen beim KPV

Der Kranken- und Pflegeverein Lustenau (KPV) lud am Samstag zum Tag der offenen Tür.

Lustenau „In den vergangenen Monaten hat sich viel getan. Wir haben den oberen Stock ausgebaut und zusätzlich eine Wundambulanz bei uns im Haus installiert“, sagte KPV-Obmann Dietmar Martin. Beim Tag der offenen Tür am Samstag zeigte der Verein den interessierten Besuchern die umgebauten Räumlichkeiten und informierte über das umfangreiche Angebot des KPV. So konnten die Besucher neben einem Blutzuckertest sich auch den Blutdruck messen lassen und sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern austauschen.

Neues Angebot

Vor gut einem Jahr hat der Kranken- und Pflegeverein eine Wundambulanz bei sich im Haus eingerichtet. „Hier können die Patienten ganz niederschwellig vorbeikommen und sich ihre Wunden durch unsere speziell ausgebildeten Wundmanager versorgen lassen“, erklärte Martin. Helmut Pommer und Tomislav Vidak versorgen die Wunden ihrer Patienten und wechseln die Verbände. Dafür benötigen die Wundmanager lediglich eine ärztliche Verordnung. „Dieses Angebot wird von der Bevölkerung gut angenommen. Wir entlasten dadurch die Ordinationen der Allgemeinmediziner und des Krankenhauses“, so Martin. All jene, die nicht in die Wundambulanz kommen können oder wollen, werden weiterhin bei sich zu Hause versorgt.

Mehr Platz für Angestellte

Besonders stolz ist der Verein auf den umgebauten oberen Stock. Schritt für Schritt wurde dort in Etappen von Oktober 2022 bis Mai 2023 ein Dokumentations-, Besprechungs- und Sozialraum geschaffen. „Die neuen Büroräumlichkeiten sind sehr gut gelungen. Wir haben ausreichend Platz zum Dokumentieren und für Besprechungen“, sagte Michaela Grabher, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Durch die steigende Nachfrage des KPV wurde auch das Team größer, weshalb der Umbau gerade zur rechten Zeit vollzogen wurde. „Wir haben aber auch fünf neue Autoabstellplätze geschaffen und einen großen Fahrradständer in Betrieb genommen“, so der Kassier Klaus Bösch.

