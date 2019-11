"Offene Kühlschränke" bald auch in Bregenz und Co.

Das Projekt "offener Kühlschrank" ist in Dornbirn sehr gut angenommen worden. Nun wollen Bludenz, Bregenz und Schlins nachziehen.

Jeder Vorarlberger wirft im Jahr durchschnittlich elf Kilogramm an Lebensmitteln weg. Das Projekt "offener Kühlschrank" in Dornbirn wirkt dem entgegen. Noch "frische" Lebensmittel können dabei in der Stadtbibliothek ausgetauscht werden. Ein Projekt, das Nachahmer findet.