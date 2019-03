Offene Jugendarbeit wertvoll für Gemeinden

Jugendliche sind die größte Ressource für die Zukunft.

Götzis Der Jugendtreff Chilli Chill ist für alle Mädchen und Jungs ab 10 Jahren offen und wird an den vier Öffnungstagen von durchschnittlich 40 Jugendlichen besucht. „Ich habe eine Lehrstelle, am 15. August geht`s los“, sprudelt die 15jährige Nina vor Freude fast über. Karin Ausserer, die schon über zehn Jahre im Treff arbeitet und ihn auch seit vier Jahren leitet, lässt sich sofort von der Begeisterung über diese positive Nachricht anstecken. „Wir begleiten die Jugendlichen und unterstützen sie bei der Lehrstellensuche“, so Ausserer. Dies ist aber nur ein kleiner Teil der Aufgaben der offenen Jugendarbeit Götzis.

Im offenen Betrieb können die Jugendlichen sich mit Freunden treffen, Tischfußballspiel, Dart oder Karten spielen. Während beim Lerntreff zum Beispiel Hausaufgaben oder Referate gemacht werden können. Es gibt aber auch immer wieder die Möglichkeit in Projekten mitzuarbeiten. Ein Projekt ist die „Ideenbox“ hier können die Jugendlichen selbst bestimmen was die gerne umsetzten möchten. Ein anderes Projekt welches 2019 umgesetzt wird ist eine eigene Zeitung, die an alle Götzner Haushalte gehen wird. „Wir wollen die Jugendlichen in Bezug auf Medien sensibleren, ihnen aber auch die Möglichkeiten aufzeigen wie informiert werden kann“, erklärt Ausserer.