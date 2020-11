Offene Jugendarbeit und die „Schöne, neue Welt der Arbeit“

Die 14. bOJA-Fachtagung fand zwar nicht in Dornbirn, aber doch online statt.

Dornbirn. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Was offenbar vor zweieinhalbtausend Jahren und lang danach noch galt, mag heutzutage ziemlich abgedroschen klingen. Viele Heranwachsende fühlen sich nämlich von rasanten Veränderungen und unbeständigen Werten schlichtweg überfordert. Dass junge Menschen daher professionelle Begleitung und Unterstützung brauchen, erleben jeden Tag die in der Offenen Jugendarbeit Tätigen. „Von Verunsicherung besonders betroffen sind Jugendliche in der sensiblen Lebensphase zwischen Schule/Ausbildung und dem Übergang in die Arbeitswelt“, bestätigt der Geschäftsführer der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) und Vorstandsmitglied von bOJA, dem Bundesweiten Netzwerk Offene Jugendarbeit, Martin Hagen.

14. bOJA-Fachtagung online

Vicky, Dominik, Michael, Arda, Amir, Joana, Sara. Diese Namen stehen für die zahlreichen jungen Menschen, um deren Zukunft es im Netzwerk der bundesweiten und der Internationalen Jugendarbeit geht. Die Bundesfachtagung der Offenen Jugendarbeit sollte in diesem Jahr zum Thema „Schöne neue Welt der Arbeit“ in Dornbirn stattfinden. „Mehr als 200 Teilnehmer waren angemeldet“, sagte die Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbands, Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Wenngleich sie bedauerte, dass diese Veranstaltung nun nicht in Dornbirn durchgeführt werden konnte, schickte sie ihre Grußworte in die Videokonferenz und ließ dabei nicht unerwähnt: „In unserer Stadt hat die Jugendarbeit eine sehr lange Tradition. Sie ist Vorreiterin in jugendrelevanten Bereichen und in der Jugendbeteiligung“.

Was kann Offene Jugendarbeit leisten