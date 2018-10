Offene Jugendarbeit Rankweil mit erfreulicher Bilanz

Rund 300 Veranstaltungen und Aktionen hat die offene Jugendarbeit Rankweil 2017 durchgeführt – darunter Sportangebote wie Bouldern oder Eislaufen, Kreativworkshops oder Nachhilfeangebote sowie betreute Abend im Jugendtreff Planet.

Besondere Höhepunkte waren 2017 das „ERASMUS+ Projekt“ – ein Jugendaustausch mit Finnland – sowie die Eröffnung der neuen Jugendwerkstatt. Zudem fanden 2017 zahlreiche Kooperationen statt: Unter anderem wurden mit dem Verein „Neustart“ gemeinnützige Leistungen im Jugendtreff Planet vereinbart, in der „Koje“ fanden Fachgruppen für spezifische Mädchen- und Jungenangebote statt und gemeinsam mit der pädagogischen Hochschule Feldkirch kümmerte man sich um die Vermittlung von Studentinnen und Studenten zur Lernbegleitung in die „LernBar“. In Zusammenarbeit mit dem Sonderpädagogischen Zentrum Rankweil fanden „Klipp & Klar“ Aufklärungsworkshops statt und das Semester- und Osterferienprogramm wurde mit Rankweil und Feldkirch umgesetzt.