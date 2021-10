Offene Jugendarbeit informierte zum Thema Corona-Impfung

Allgemeinmediziner Bernhard Schlosser sorgte für Klarheit und gab Entscheidungshilfen.

Einen wichtigen Aspekt formuliert Yasemin Polat, Jugendarbeiterin in der OJAD: „Mit der Fülle an im Netz und in sozialen Medien kursierenden Botschaften sind Jugendliche oft überfordert. Sie können vielfach nicht einordnen, was davon richtig ist und was nicht oder was auf sie selbst überhaupt zutrifft“. Ergänzend dazu berichtet sie, dass sich „im vertrauten Umfeld mit Wohnzimmer-Atmosphäre auch eine anfängliche Skepsis im Vorfeld der Veranstaltung rasch löste, die selbst unter Geimpften teilweise noch vorhanden war“. Die sympathische Art von Dr. Schlosser, das ernste Thema Impfung für die Jugendlichen gut verständlich aufzubereiten, sei sehr gut angenommen worden, ist von OJAD-Mitarbeiterin Martina Nachbaur zu erfahren. „Sofern es sein Terminkalender zulässt, kann ich mir durchaus weitere Veranstaltungen dieser Art bei uns vorstellen.“ Dass eine Impfung Schutz vor ernsthafter Erkrankung bietet und eine hohe Durchimpfungsrate in der Bevölkerung Lockerungen bei Vorsichtsmaßnahmen bewirken, habe der Mediziner zu vermitteln versucht. Seriöse Informationen über wissenschaftliche Erkenntnisse konnte er den Jugendlichen in verständlicher Sprache überbringen, ist sich Nachbaur sicher.