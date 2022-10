Offene Jugendarbeit Dornbirn kooperiert mit OPENschool

Für den Pflichtschulabschlusskurs Albatros gibt es neben dem besonderen Flair auch neue Methoden im Unterricht.

Bereits während der schwierigen Phase der Pandemie stieß Achim Kirschner, Leiter des OJAD-Projekts Lehre Up auf die OPENschool und ihren Mitgründer Markus Haider. „Wir haben genau hingesehen, welche Vorteile diese Methode, speziell entwickelt für dritte und vierte Klassen an Mittelschulen, auch für uns bieten kann und eine Menge an Informationen bekommen“, erinnert sich der Albatros-Leiter. Der entscheidende Schritt aber war, „dass wir nach Wien gefahren sind, wo wir uns praxisnah davon überzeugen konnten, was die Entwickler der OPENschool zum Beispiel unter Lernbüro oder Openlab verstehen und wie es funktioniert. Dass an der Offenen Mittelschule Dietmayrgasse in Wien sogar Kinder Workshops leiten, hat uns total überrascht und dass manche Schüler den Silent room dem Co-working vorziehen, konnten wir vor Ort ebenfalls gut nachvollziehen“. Es komme jedoch nicht darauf an, die Ideen eins zu eins zu kopieren, sondern sie hier zu adaptieren, erklärt Carlos Carrasco Gonzalez. Das bestätigt auch Coach Melanie Marte – so bezeichnen sich die Lehrerinnen und Lehrer bei Albatros: „Die innovativen Formate der OPENschool kommen bei uns gut an. Jugendliche, die durch ein frontales Setting eher gehemmt sind, können im Team ihre Lernfähigkeit besser entfalten“. Und Carlos fasst die Vorteile so zusammen: „Wir dürfen aus dem Konzept OPENschool für unsere Jugendlichen die Rosinen picken und ihnen mit unseren geschulten Fachkräften das besondere Flair bieten, das sie von uns gewohnt sind“.