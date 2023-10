Offenbar Luftangriffe Israels nahe bei drei Kliniken in Gaza

Israel hat nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA die Gegend um mehrere Krankenhäuser im Gazastreifen aus der Luft angegriffen.

Tödlicher Raketeneinschlag: Wer trägt die Schuld?

Am Dienstag waren am Al-Ahli-Arab-Spital in Gaza bei einem Raketeneinschlag viele Menschen getötet worden. Während die militante Palästinenser-Organisation Hamas, gegen die Israel seit einem unerwarteten Großangriff am 7. Oktober vorgeht, einen israelischen Luftangriff für die Toten verantwortlich macht, hat nach Darstellung der israelischen Armee eine fehlgeleitete Rakete von Terroristen des Islamischen Jihad die Klinik getroffen und die Menschen getötet.