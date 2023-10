Gratis Big Macs für Israels Soldaten - Empörung in muslimischer Welt

McDonald's in Israel unterstützt die Bevölkerung mit kostenlosen Big Macs und Pommes. Die Aktion sorgt für Empörung und Boykottaufrufe.

Empörung und Boykottaufrufe

Diese Geste löste besonders in der muslimischen Bevölkerung Empörung aus. Unterstützer der palästinensischen Bevölkerung riefen in sozialen Medien wie X/Twitter zum Boykott der Fast-Food-Kette auf, begleitet von dem Hashtag #BoycottMcDonalds.

Angriffe und Missverständnisse im Libanon

Es wurde berichtet, dass pro-palästinensische Gruppen sogar eine McDonald’s-Filiale im Libanon angegriffen haben. Die Angreifer schienen nicht zu wissen, dass McDonald’s von verschiedenen Aktionären gehalten wird, und die meisten Filialen haben unterschiedliche Eigentümer je nach Land. McDonald’s agiert also autonom in jedem Land. Bisher haben europäische Filialen sowie Filialen in den USA noch keine Stellungnahme zum Krieg in Israel abgegeben.