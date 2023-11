ÖFB-Cup: Finalist SPG Altach/Vorderland will gegen Wacker Innsbruck gewinnen

Der Liveticker vom Spiel Innsbruck vs Altach/Vorderland

Vorjahres-Finalist SPG SCR Altach/FFC Vorderland gastiert am Samstag, 18. November um 13:00 Uhr beim FC Wacker Innsbruck . Während sich die Gastgeberinnen in Runde eins im Innsbrucker Derby gegen den SK Wilten erst in der Verlängerung das Achtelfinal-Ticket sichern konnten, erreichten die Vorarlbergerinnen durch einen ungefährdeten 5:2-Auswärtserfolg bei Zweitligist FC Pinzgau Saalfelden die nächste Runde.

Bernhard Summer, Trainer der SPG SCR Altach/FFC Vorderland vor dem Gastspiel in Innsbruck: „Wir fahren als Favorit nach Innsbruck, wenngleich wir gewarnt sind vor einem möglichen Aufwind Innsbrucks nach ihrem Remis in der Liga am vergangenen Wochenende. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Konter laufen und uns einen Gegentreffer einfangen. Ein frühes Tor in Innsbruck wäre da natürlich unser Wunsch, um unser klares Ziel, eine Runde weiterzukommen, zu erreichen.“