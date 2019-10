ÖVP wieder stärkste Partei in Viktorsberg

Die ÖVP bleibt in Viktorsberg bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Sie wuchs um 3,99 Prozentpunkte auf 54,42 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Auf Platz zwei landeten die Grünen und die FPÖ mit gleicher Stimmenanzahl, sie kamen auf je 11,5 Prozent. Für die Ökopartei ist dies ein Minus von 3,28 Prozentpunkten, die Freiheitlichen schrumpften dramatisch um 11,11 Punkte. Nummer vier in Viktorsberg wurden die NEOS, die um 6,24 Prozentpunkte auf 8,85 Prozent stark wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die SPÖ steigerte sich um 2,32 Prozentpunkte: 8,41 Prozent bedeuten Platz fünf. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 5,3 Prozent. In Viktorsberg waren 301 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 75,42 Prozent ausgesprochen hoch, 227 Stimmen wurden abgegeben, 226 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.