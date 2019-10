ÖVP wieder stärkste Partei in Riefensberg

In Riefensberg hat die ÖVP den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Volkspartei erzielte 63,08 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2014 praktisch stabil. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 17,24 Prozent gab. Gegenüber der Landtagswahl 2014 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 5,97 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 45,84 Prozentpunkten groß. 10,75 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Die Ökopartei heimste zusätzliche 4,03 Prozentpunkte ein.

Nummer vier in Riefensberg sind die NEOS. Das Minus von 0,69 Prozentpunkten markiert einen leichten Rückgang auf 3,65 Prozent für die Pinken. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 2,43 Prozent. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 2,84 Prozent. In Riefensberg waren 693 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 71,43 Prozent hoch, von den 495 abgegebenen Stimmen waren 493 gültig.