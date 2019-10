ÖVP wächst deutlich und liegt in Sulzberg weiter auf dem ersten Platz

Die ÖVP bleibt in Sulzberg bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Sie wuchs um 5,34 Prozentpunkte auf 68,68 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Mit einem deutlichen Abstand von 56,69 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen mit 11,99 Prozent (plus 0,88 Prozentpunkte). 7,13 Prozent der Wähler erreichten die NEOS. Die Pinken gehen um 1,52 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2019 hervor.

Nummer vier in Sulzberg wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 8,58 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 6,48 Prozent für die Freiheitlichen. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 2,27 Prozent. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 3,45 Prozent. In Sulzberg waren 1 223 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 76,45 Prozent sehr hoch, 935 Stimmen wurden abgegeben, 926 waren gültig.