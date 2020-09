ÖVP verliert in Lustenau Absolute

Die Volkspartei hat am Sonntag in Lustenau ihre absolute Mehrheit verloren.

Sie sackte von einem Stimmenanteil von 53,83 Prozent auf 44,47 Prozent ab, blieb damit aber weiter dominant. Ortschef Kurt Fischer (ÖVP) wurde mit 56,13 Prozent in der Bürgermeister-Direktwahl erneut im Amt bestätigt. Zugewinne gab es für die Grünen (plus 4,18 auf 19,20 Prozent) und die SPÖ (plus 1,35 auf 4,33 Prozent).