ÖVP verliert in Hard leicht, bleibt aber auf Platz eins

Die Nummer eins in Hard heißt weiter ÖVP. Mit 34,58 Prozent fuhr die Volkspartei allerdings einen leichten Verlust von 0,99 Prozentpunkten ein. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 13,94 Prozentpunkten an die Grünen mit 20,64 Prozent (plus 2,55 Prozentpunkte). 16,09 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Die Sozialdemokraten gehen um 3,51 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2019 hervor.

Viertstärkste Partei in Hard ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 11,34 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 13,42 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 1,97 Prozentpunkte: 9,23 Prozent bedeuten Platz fünf. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 6,03 Prozent. In Hard waren 9 184 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 57,98 Prozent, 5 325 Stimmen wurden abgegeben, 5 300 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.