ÖVP: Ritsch kramt in der Wohnbau-Mottenkiste

Der Wohnbausprecher der Vorarlberger ÖVP, Albert Hofer, kontert die angekündigte "Wohnbauoffensive" von Michael Ritsch (SPÖ): "Vorarlberg ist ein attraktiver Lebensraum mit einer hohen Nachfrage nach Wohnraum."

Albert Hofer stimmt mit der SPÖ in der Analyse über die Wohnkosten in Vorarlberg in einigen Bereichen überein, “allerdings erinnern mich deren Lösungsvorschläge doch stark an den Griff in die Mottenkiste vergangener Jahrzehnte”, kritisiert der ÖVP-Wohnbausprecher den heute von den Sozialdemokraten eingebrachten Landtagsantrag zum Thema leistbares Wohnen.