ÖVP mit Stimmenverlusten in Düns weiter auf dem ersten Platz

In Düns bleibt die ÖVP auf Platz eins. 50,64 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 4,38 Prozentpunkte weniger als 2014, genügte aber, um ganz oben zu bleiben. Rang zwei ging wieder an die Grünen, für die es 18,88 Prozent gab. Gegenüber der Landtagswahl 2014 verlor die Ökopartei damit aber um 4,56 Prozentpunkte. Mit 31,76 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 12,02 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen 2,33 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Düns wurden die NEOS, die um 5,96 Prozentpunkte auf 6,44 Prozent stark wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die SPÖ steigerte sich um 0,99 Prozentpunkte: 3,86 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 8,16 Prozent. In Düns waren 309 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 75,4 Prozent sehr hoch, 233 Stimmen wurden abgegeben, ungültige gab es keine.