ÖVP erreicht in Sibratsgfäll zusätzliche Wähler und bleibt vorn

In Sibratsgfäll hat die ÖVP ihre Spitzenposition verteidigt. Das Ergebnis von 77,27 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 1,62 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 9,09 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 verloren die Freiheitlichen damit aber leicht um 0,91 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 68,18 Prozentpunkten groß. 8,26 Prozent der Wähler erreichten die Grünen - sie hielten damit de facto den Stand von 2014.

Viertstärkste Partei in Sibratsgfäll sind die NEOS. Das Minus von 0,56 Prozentpunkten markiert einen leichten Rückgang auf 2,48 Prozent für die Pinken. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 0,83 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 2,07 Prozent. In Sibratsgfäll waren 314 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 77,39 Prozent ausgesprochen hoch, von den 243 abgegebenen Stimmen waren 242 gültig.