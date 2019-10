ÖVP erreicht in Klösterle zusätzliche Wähler und bleibt vorn

In Klösterle ist die ÖVP auch 2019 stärkste Partei. Sie wuchs um 7,24 Prozentpunkte auf 67,59 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Mit einem deutlichen Abstand von 56,79 Prozentpunkten liegt dahinter die SPÖ, die auf 10,8 Prozent kam (plus 1,46 Prozentpunkte). 6,79 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 10,38 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 6,48 Prozent: Die Ökopartei legte in Klösterle zu (2,94 Prozentpunkte), die Pinken büßten Stimmen ein (2,86 Prozentpunkte). Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 1,86 Prozent. In Klösterle waren 492 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 66,46 Prozent hoch, von den 327 abgegebenen Stimmen waren 324 gültig.