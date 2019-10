ÖVP bleibt stärkste Partei in Lech, Einbußen für FPÖ

Die ÖVP hat in Lech ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit 72,34 Prozent wuchs die Volkspartei um 4,18 Prozentpunkte. Platz zwei ging wieder an die NEOS, für die es 11,84 Prozent gab. Gegenüber der Landtagswahl 2014 ist das allerdings ein Rückgang um 1,17 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 60,5 Prozentpunkten groß. 9,04 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 2,4 Prozentpunkte.

Nummer vier in Lech wurde die FPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 5,75 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 2,79 Prozent für die Freiheitlichen. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 1,99 Prozent. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 1,99 Prozent. In Lech waren 1 124 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 67,35 Prozent hoch, 757 Stimmen wurden abgegeben, 752 waren gültig.