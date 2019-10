ÖVP behält in Lauterach ersten Platz

Lauterach bleibt in der Hand der ÖVP. Sie wuchs um 4,68 Prozentpunkte auf 40,9 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 23,36 Prozentpunkten an die Grünen, die auf 17,54 Prozent kamen (plus 0,88 Prozentpunkte). 15,52 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 13,55 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Lauterach wurde die SPÖ, die um 0,91 Prozentpunkte auf 11,05 Prozent nur leicht wuchs. Die NEOS steigerten sich um 2,79 Prozentpunkte: 8,89 Prozent bedeuten Platz fünf. Die übrigen Parteien kamen gemeinsam auf 6,1 Prozent. In Lauterach waren 7 027 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 60,89 Prozent, von den 4 279 abgegebenen Stimmen waren 4 252 gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.