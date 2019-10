ÖVP behält in Laterns ersten Platz

Die Nummer eins in Laterns heißt weiter ÖVP. 67,1 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 2,85 Prozentpunkte weniger als 2014, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Auf Platz zwei landeten die Grünen und die FPÖ mit gleicher Stimmenanzahl, sie kamen auf je 9,66 Prozent. Für die Ökopartei ist dies ein Plus von 1,42 Prozentpunkten, die Freiheitlichen schrumpften erheblich um 5,5 Punkte. Nummer vier in Laterns wurden die NEOS, die um 2,79 Prozentpunkte auf 7,05 Prozent wuchsen. Die SPÖ steigerte sich um 1,02 Prozentpunkte: 2,35 Prozent bedeuten Platz fünf. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 4,17 Prozent. In Laterns waren 519 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 74,37 Prozent hoch, 386 Stimmen wurden abgegeben, 383 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.