ÖVP behält in Koblach ersten Platz

Auch 2019 ist die ÖVP stärkste Partei in Koblach. Die Volkspartei erzielte 38,78 Prozent. Das ist zwar um 1,6 Prozentpunkte weniger als 2014, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 17,92 Prozentpunkten an die Grünen, die auf 20,86 Prozent kamen (plus 1,53 Prozentpunkte). 12,67 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,09 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Koblach wurden die NEOS, die um 4,34 Prozentpunkte auf 11,83 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Leichte Verluste gab es für die SPÖ, die 0,5 Prozentpunkte verlor und nun bei 8,15 Prozent liegt. Den Sozialdemokraten bescherte die Wahl also einen Abstieg vom vierten Platz auf den fünften. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 7,7 Prozent. In Koblach waren 3 495 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 58,77 Prozent, von den 2 054 abgegebenen Stimmen waren 2 037 gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.