ÖSV-Star im Liebesglück

Skirennläuferin Katharina Liensberger (23) präsentiert auf Instagram einen ganz privaten Einblick und zeigt erstmals ihren Freund.

Schwer verliebt

Eigentlich kennt man die Slalomläuferin als ruhig, introvertiert und auf Privatsphäre bedacht, nun scheint sie aber aufzutauen und zeigt offen ihre große Liebe Phil. Die 23-Jährige postete auf Instagram ein Bild von sich und ihrem Freund beim Wandern und schrieb dazu: "What an amazing tour with my love and this great panoramic view at the top of the mountains." (dt. "Was für eine einzigartige Tour mit meiner Liebe und diesem großartigen Panorma-Ausblick auf der Spitze der Berge."