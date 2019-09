Material-Hick-Hack: Saisonstart von Liensberger in Gefahr

Materialwechsel der Vorarlberger Rennläuferin hin zu Kästle wird vom Skiverband torpediert.

Bei Katharina Liensberger scheint ein Wechsel der Skimarke zum Vorarlberger Ausrüster Kästle so gut wie fix. „Beim Training in Neuseeland konnte ich neues Material testen“, schreibt Liensberger in einer Stellungnahme den VN. „Meine Materialabstimmung für die kommende Saison ist aber noch nicht vollumfänglich geklärt", wird Liensberger von den Vorarlberger Nachrichten zitiert.