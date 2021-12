Österreichs größter Flohmarkt findet nicht im Februar statt

Der 48. Dornbirner Flohmarkt wurde erneut abgesagt.

Dornbirn. „Leider müssen wir den für 12. und 13. Feber 2022 festgelegten Flohmarkt wieder absagen. Die dafür bestimmten Hallen im Dornbirner Messequartier sind für die Nutzung als Impfzentrum, Teststraße und für medizinische Noteinrichtungen vorbehalten“, erklärt Martin Rhomberg vom Dornbirner Flohmarkt-Team in dieser Woche. Und weiter: „Die Gesundheit aller geht eindeutig vor!“

Derzeit laufen aber Gespräche über einen geeigneten neuen Termin, der zu gegebener Zeit noch verlautbart wird. Die Organisatoren der Pfadfindergruppe Dornbirn und des Lions Club Vorarlberg mit den rund 550 ehrenamtlich tätigen Helfern bedauern, dass der Flohmarkt nun erneut abgesagt werden muss. Ein herzliches Dankeschön senden die Verantwortlichen an alle Helfer und treuen Warenspender, denen Corona bedingt viel Geduld und Verständnis abverlangt wird.

Etwas wehmütig blickt man zurück auf eine lange Tradition, die man im kommenden Jahr – wann auch immer – unbedingt fortsetzen möchte. So wurde der größte Flohmarkt Österreichs 1971 von den „Dornbirner Pfadis“ und dem Lions Club Vorarlberg ins Leben gerufen. Jedes Jahr engagieren sich über 500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vorfeld und während der Verkaufstage – das entspricht rund 20.000 Arbeitsstunden, die für den guten Zweck eingebracht werden – sammeln, sortieren, reinigen, reparieren und verkaufen.

Der Dornbirner Flohmarkt lockt normalerweise jedes Jahr ca. 30.000 Besucher in die Messestadt, die sich über ein Angebot der Superlative in Sachen gebrauchter Gegenstände freuen dürfen: „Geschätzte 600.000 Geschirrteile, 55.000 Bücher, die alle nach Fachgebieten sortiert sind, 3.000 Bilderrahmen, 420 Paar Schi oder 150 Fahrräder und zig Tausend Artikel des täglichen Gebrauchs von Kleidern, Haushaltsgeräten, Spielen, Möbeln und Krims Krams stehen zum Verkauf. Kurz: „Alles was das Schnäppchenherz begehrt.“