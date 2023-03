Österreichs größte Depeche Mode & more-Party

Am Samstag, 1. April startet der Spielboden mit der 39. Ausgabe der Depeche Mode Party in den Kulturmonat.

Dornbirn. Das lange Warten hat ein Ende, am 1. April gibt es eine neue Ausgabe der kultigen „Underground-Veranstaltung“ am Dornbirner Spielboden. Bereits zum 39. Mal heißt es Depeche Mode & more und beim internationalen Szenetreff der Pop & Wave-Fans werden wieder hunderte, tanzfreudige Gäste aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein erwartet.

„Selbstverständlich wird auch dieses Mal die Spielboden-Kantine ins Programm mit einbezogen. Das Publikum darf sich wieder auf eine musikalische Zeitreise von den legendären 80ern bis hin zu den besten Alternative-Hits der Gegenwart freuen“, betont Gastgeber Alexander Micheluzzi vom Pop & Wave-Team. Auf den Tanzflächen im großen Saal und in der Kantine trifft man auf viele bekannte Gesichter. Wer in den 80ern im Lochauer Opal, Sender oder Nonstop über die Dancefloors fegte, kann dies nun 30 Jahre später am Spielboden tun – und das erfolgreiche Format gibt den Veranstaltern recht. „Die Party ist immer ausverkauft und auch nach so vielen Ausgaben, ist die Begeisterung immer noch groß“, freut sich Micheluzzi.

Neben dem Sound von Depeche Mode im großen Saal, landen auf dem Plattenteller wieder Klassiker von der irischen Rockband U2, The Cure, Anne Clark, Front242 oder Joy Division. „Die Musikgeschichte bleibt natürlich nicht stehen und die Plattenteller drehen sich weiter, darum dürfen sich die Partygäste auch auf neue Hits von Bands wie Placebo, den Editors, VNV Nation, And One, Solar Fake usw. freuen“, so Micheluzzi.

Originale Atmosphäre