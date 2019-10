"Österreichs beste Fahrerin" fährt mit ihrem Preis davon

Stefanie Eder aus Hard ist die "beste Autofahrerin Österreichs" und durfte sich eine exklusive Mercedes-Benz-A-Klasse abholen.

Stefanie Eder aus Hard setzte sich in Österreichs größter Fahrsicherheitsaktion unter 48 Finalistinnen durch. Nun durfte sie sich ihren Preis, eine Mercedes-Benz-A-Klasse im Wert von über 45 000 Euro am Freitag (18. Oktober) in Dornbirn abholen. Die Vorarlbergerin konnte den 22. "She's Mercedes Lady Day" mit ihren Fahrkünsten für sich entscheiden.

Die Mercedes-Benz-A-Klasse wurde im Autohaus Schneider in Dornbirn von Bernhard Bauer, Unternehmenssprecher bei Mercedes-Benz und in Anwesenheit von Herrn Michael Kubesch, Direktor des ÖAMTC Landesvereines Vorarlberg, an die Gewinnerin übergeben.

Hintergrund

Für die diesjährige Ausgabe des "She's Mercedes Lady Day", Österreichs größter Fahrsicherheitsaktion für Frauen, haben sich über 3.000 Frauen aus ganz Österreich angemeldet, 600 Autofahrerinnen wurden schließlich für den Wettbewerb ausgelost. In Einzelbewerben, ausgetragen in allen acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren, stellten die Wettbewerbsteilnehmerinnen von April bis Juli 2019 ihr Fahrkönnen, Geschicklichkeit, aber auch ihr umfangreiches Wissen in Sachen Pkw und Autofahren unter Beweis. Die jeweiligen Tagessiegerinnen qualifizierten sich für das große Finale, das am 6. und 7. September 2019 im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf über die Bühne ging.