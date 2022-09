Österreichpremiere im Freudenhaus

Ab kommenden Samstag steht Lustenaus Kulturstätte ganz im Zeichen von Circus.

Lustenau. Wer Lust auf Spektakel mit Seele hat, sollte in den nächsten Tagen im Freudenhaus in Lustenau vorbeischauen. An vier Abenden gastiert die Circusgruppe Momentlabor rund um die Akrobaten Zinzi Oegema, Antonio Terrones y Hernandez, Evertjan Mercier und Kritonas Anastasopoulos im Zelt des Kulturvereines Caravan. „Wir freuen uns sehr, dass bereits zwei Abende ausverkauft sind (Samstag, Dienstag), am Mittwoch und Sonntag gibt es aber noch Restkarten. Die internationale Truppe von Momentlabor verspricht neue Circuskunst vom Feinsten“, betont Gastgeber Roman Zöhrer.