Österreichisches Talent soll in Bregenz Spielpraxis sammeln

Bregenz Handball holt von Ligakonkurrent Ferlach einen neuen Spieler.

„Bregenz Handball ist einer der besten Vereine in Österreich und ich bin stolz sagen zu dürfen, in Zukunft ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Die Gespräche waren vertrauensvoll und wertschätzend und ich freue mich auf meinen Start in Bregenz. Der Verein hat große Ambitionen und ich werde die Mannschaft immer mit vollem Einsatz unterstützen, damit wir unsere Ziele erreichen. Ich bin gespannt auf einen besonderen und prägenden Lebensabschnitt und überzeugt davon, mich in diesem professionellen Umfeld gut weiterentwickeln zu können.“

Björn Tyrner von Bregenz Handball freut sich ebenfalls über die Entscheidung von König: „Es ist schön, wenn sich ein großes Talent für einen gemeinsamen Weg mit uns entscheidet. Wir sind Ferlach und Walter Perkounig dankbar für die professionellen Gespräche und das Verständnis, dass Raphael in Bregenz den nächsten Schritt machen möchte. Er wurde in Ferlach bestens ausgebildet und hat das Potential in den nächsten Jahren zu einer Stütze auf der rechten Seite heranzuwachsen. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, wird er sich schnell für Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen.“