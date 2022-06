Österreichische BMX-Meisterschaften in Bludenz

Bludenz (dk). Am 2. und 3. Juli 2022 werden auf der selektiven Anlage an der Rungelinerstraße in Bludenz die Österreichischen BMX-Meisterschaften 2022 ausgetragen.

Die Bludenzer Bahn befindet sich in bestem Zustand und lässt spannenden und rassigen BMX-Sport erwarten. Am Start die gesamte rot-weiß-rote BMX-Elite sowie ein großes Feld an jungen Nachwuchsfahrern. Mit dabei auch das starke Bludenzer Sparkassen-Team mit den beiden Titelverteidigern von 2021 Luca Fercher (Boys 11/12) und Adrian Dovjak (Boys 15/16), dem gute Chancen in den einzelnen Klassen eingeräumt werden. Der ÖAMTC Radclub Sparkasse Rätikon Bludenz – Sektion BMX als Veranstalter hofft auf zahlreiche Zuschauer, die bei freiem Eintritt tolle Rennen zu sehen bekommen werden. Die Veranstaltung ist bewirtschaftet, für leibliches Wohl wird bestens gesorgt.

Zeitplan:

Samstag, 2. Juli 2022:

Training ab 13.00 Uhr

Rennbeginn 15.00 Uhr

Sonntag, 3. Juli 2022:

Training ab 09.30 Uhr