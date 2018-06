Österreichische BMX-Meisterschaft in Bludenz

Bludenz (dk). Ein echtes Highlight erwartet Radsportbegeisterte am 7. und 8. Juli in Bludenz: die Österreichische BMX-Meisterschaft 2018.

Auf der selektiven Anlage an der Rungelinerstraße gibt sich alles, was in dieser rassigen Radsportart in Österreich Rang und Namen hat ein Stelldichein und ermittelt dabei in insgesamt 10 Klassen ihre diesjährigen Meister. Erwartet werden dazu rund 100 Teilnehmer, wobei das wohl stärkste Kontingent die heimischen Radsportler vom BMX-Club Sparkasse Bludenz stellen werden, darunter auch die Titelverteidiger von 2017 Luca Fercher, Hannah Muther und Frederick Ender.