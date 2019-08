Österreicher und Deutsche starben auf Gletschersee in Alaska

Bei einem Unglück auf einem Gletschersee im US-Bundesstaat Alaska sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Deutsche und ein Österreicher ums Leben gekommen. Die Stadt Valdez teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, bei den drei Toten handle es sich um eine 69-jährige Deutsche, um einen 67 Jahre alten Deutschen und um einen 63-jährigen Österreicher.

Die beiden Bundesbürger waren nach US-Medienberichten ein Ehepaar - auch ihre von der Stadt veröffentlichten Nachnamen lassen darauf schließen. Die Stadt teilte mit, die Besucher seien auf dem See in der Nähe des Valdez-Gletschers unterwegs gewesen. Am Dienstag sei die Polizei informiert worden, dass Leichen auf dem See trieben. Rettungskräfte hätten zwei Tote entdeckt, die neben einem gekenterten aufblasbaren Kanu trieben. Die dritte Leiche sei in der Nähe gefunden geworden und habe schwere Kopfverletzungen aufgewiesen. Alle drei Toten hätten Schwimmwesten getragen. In der Umgebung seien Eisberge getrieben.