Österreicher in Diepoldsau erschossen - Tatverdächtige aus Vorarlberg

Ein 43-jähriger Österreicher wurde am Montagabend in seiner Mietwohnung in Diepoldsau in der grenznahen Schweiz durch eine Schussabgabe schwer verletzt und verstarb kurz darauf.

Die mutmaßliche Schützin, eine 38-jährige in Vorarlberg wohnhafte Ungarin, wurde noch am Tatort durch die Kantonspolizei St. Gallen festgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Personen zur Tatzeit in der Wohnung des Opfers. Über die Hintergründe, die zur tödlichen Schussabgabe führten, herrscht bisher noch Unklarheit.

Reanimation erfolglos

Sofort nach der Tat wurden Notarzt und Rettungsdienst alarmiert, die umgehend vor Ort waren. Trotz aller Bemühungen gelang es nicht, das Leben des 43-Jährigen zu retten. Er verstarb noch in seiner Wohnung.

Tatverdächtige wohnhaft in Vorarlberg

Derzeit sind die genauen Tatumstände und die Beziehung zwischen dem Opfer und der mutmaßlichen Täterin Gegenstand intensiver Ermittlungen. Es ist bekannt, dass die 38-jährige Ungarin in Vorarlberg wohnt.

Die Kantonspolizei St. Gallen war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um alle relevanten Spuren zu sichern und die Situation zu klären. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat umgehend ein Strafverfahren eingeleitet.