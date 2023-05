Österreich verliert auch gegen Deutschland

Österreich muss sich Deutschland bei der Eishockey-WM mit 2:4 geschlagen geben und wartet weiter auf den ersten Erfolg.

Nach einer bisher sieglosen Weltmeisterschaft kam es für das Österreichische Eishockey Nationalteam heute zum Duell mit Deutschland. Dabei galt es endlich, die notwendige Effizienz aufs Eis zu bringen, um mit einer Überraschung am heutigen Abend das Tabellenende zu verlassen. Deutschland war selbst schlecht in die WM gestartet und feierte erst gestern gegen Dänemark den ersten Sieg.

Nach einem guten Start der Österreicher gelang Sturm in der 5. Minute das 0:1 für Deutschland. Nachdem Raffl und Haudum gute Chancen ausließen, gelang Wolf in der 12. Minute der verdiente Ausgleich. In der 17. Minute fälschte Nissner einen Schuss unglücklich zum 1:2 ab und es ging mit diesem Rückstand in die erste Pause.

Zu wenig effektiv

Im letzten Drittel kontrollierte Deutschland das Spiel besser und ließ weniger Chancen der Österreicher zu. So kam das 2:3 durch Haudum in der 54. Minute etwas aus dem Nichts. In der Schlussphase riskierte Österreich noch einmal alles und nahm den Torhüter vom Eis. Doch Sturm sorgte per Empty-Net-Treffer in der 59. Minute für die Entscheidung. Durch dieses 2:4 steht Österreich weiter ohne Sieg am Tabellenende.