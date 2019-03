Österreich steuert auf eine "graue Wohnungsnot" zu

Derzeit leben über zwei Millionen Menschen in Österreich, die über oder genau 60 Jahre alt sind. Bis in zehn Jahren könnten es 530.000 mehr sein.

Experten gehen davon aus, dass in Europa rund sieben Prozent der über 70-Jährigen Betreutes Wohnen in Anspruch nehmen beziehungsweise nehmen werden. “Deutsche Studien sprechen teilweise schon von zehn Prozent der über 70-Jährigen”, heißt es in einem Marktbericht des Unternehmens Silver Lining, das auf betreute Wohnanlagen setzt.