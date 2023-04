Österreich siegt auch im letzten Spiel der EM-Quali

Durch den 38:33-Heimsieg gegen die Färöer Inseln schloss das Österreichische Handball Nationalteam die EM-Qualifikation mit 6 Siegen in 6 Spielen ab.

Nachdem sowohl die Qualifikation für die Europameisterschaft als auch der Gruppensieg vorzeitig fixiert werden konnten, stand für das Österreichische Handball Nationalteam heute in Bregenz das Duell gegen die Färöer Inseln an. Dabei wollte das Team die Gruppe unbedingt mit sechs Siegen in sechs Spielen abschließen. Und das Team von Ales Pajovic startete gut und setzte sich früh auf 7:3 ab. Auch in weiterer Folge waren die Gäste gegen spielfreudige Österreicher chancenlos. Nach 30 einseitigen Minuten ging es mit einem klaren 24:16 in die Pause.