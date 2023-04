Österreich fixiert Gruppensieg in EM-Quali

Dank eines 35:30 in Rumänien sicherte sich das Österreichische Handball Nationalteam vorzeitig den Gruppensieg in der EM-Qualifikation.

Nachdem die Qualifikation für die Europameisterschaft bereits nach vier Spielen fixiert werden konnte, ging es für das Österreichische Handball Nationalteam der Herren heute in Rumänien darum, sich auch den Gruppensieg einen Spieltag vor dem Ende zu sichern. Den besseren Start erwischten jedoch die Hausherren, die in der Anfangsphase meist zwei bis drei Tore voran lagen. Erst beim Stand von 11:11 konnte Österreich wieder ausgleichen und sich bis zur Pause einen 19:17-Vorsprung herausspielen.

Diesen verwalteten Weber und Co. in den zweiten 30 Minuten souverän. Die Rumänen kamen nie näher als zwei Tore heran und in der Schlussphase setzte sich Österreich noch weiter ab. Schlussendlich sicherte sich das Team mit einem 35:30 bereits einen Spieltag vor dem Ende der Qualifikation den Gruppensieg, wodurch man für die Auslosung zur Europameisterschaft in Topf 2 landet. Das letzte Spiel findet am Sonntag zu Hause gegen die Färöer Inseln statt.