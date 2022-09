Österreich: Künftig 25 Cent Pfand pro Flasche und Alu-Dose

Ab dem Jahr 2025 wird auf Alu-Dosen und Pflastikfalschen ein Pfand von 25 Cent eingehoben.

Am Donnerstag gab Umweltministerin Gewessler eine Pressekonferenz. Laut der Ministerin sei der Betrag "hoch genug, um einen Anreiz zu schaffen, aber nicht zu hoch". Ab dem Stichtag können Konsument:innen ihr Pfandgut bei allen Verkaufsstellen des Produkts abgeben. Gewessler fügt hinzu: "So schützen wir unsere Natur und sorgen dafür, dass Plastikflaschen und Dosen fachgerecht recycelt werden", so Gewessler.