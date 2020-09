Österreich kassiert bittere Heimniederlage

Beim 2:3 gegen Rumänien muss die ÖFB-Elf nach dem Sieg in Norwegen einen ersten Rückschlag hinnehmen.

Nach dem 2:1-Erfolg in Norwegen empfing das österreichische Nationalteam am zweiten Spieltag der Nations League Rumänien. Wie alle UEFA Spiele fand auch diese Partie in Klagenfurt ohne Fans statt. Teamchef Franco Foda nahm zwei Änderungen in der Startelf vor, der etamäßige Kapitän Julian Baumgartner begann ebenso wie Florian Grillitsch.

Blitzstart der Gäste

Den deutlich besseren Start erwischten die Rumänen, Alibec brachte die Gäste mit seinem Treffer in Minute drei früh in Front. Die ÖFB-Elf benötigte etwas Anlaufzeit, nach neun Minuten kamen aber auch die Österreicher zu ersten guten Chance. Hinteregger setzte einen Kopfball nach Freistoß-Flanke von Baumgartner allerdings nur an die Querlatte.

Baumgartner mit Tordebüt

Etwas mehr als eine Viertelstunde war dann absolviert, da zappelte die Kugel dann aber auch im rumänischen Netz. Baumgartlinger mit herrlicher Spieleröffnung auf Lainer, dieser leitete das Spielgerät per Kopf weiter zu Baumgartner und der starke Youngster netzte per Direktabnahme zum 1:1 ein. Es war dies der Premierentreffer für den Hoffenheim-Legionär im zweiten Länderspiel.

Ab diesem Zeitpunkt hatten Grillitsch & Co. das Geschehen auf dem Rasen auch im Griff, ohne allerdings vor der Pause zu weiteren nennenswerten Abschlüssen zu kommen. So ging es mit dem 1:1-Remis in die Kabinen.

Erneut frühes Gegentor

Auch nach dem Seitenwechsel starteten die Rumänen besser und in Minute 51 gingen die Gäste erneut in Führung. Ein Freistoß - den es zu Unrecht gab - fiel Grigore der Ball im Zentrum vor die Füße und der aufgerückte Innenverteidiger hatte keine Mühe aus kurzer Distanz zu verwerten.

Die Uhr im Wörtherseestadion zeigte Minute 70 an, da fiel nach einem schweren Fehler von Stefan Posch die vermeintliche Vorentscheidung. Maxim bedankte sich für das Geschenk des Defensivakteurs und überhob Alexander Schlager zum 1:3 aus heimischer Sicht.

Die rot-weiß-rote Auswahl kämpfte sich allerdings noch einmal zurück, Onisiwo erzielte per Kopf ebenfalls seinen ersten Teamtreffer und verkürzte zehn Minuten vor dem Ende auf 2:3.