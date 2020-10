Österreich bundesweit und acht Bundesländer auf Rot

Die Ampel-Kommission hat am Donnerstag beschlossen, ganz Österreich wegen der Corona-Zahlen auf Rot zu schalten. In ihrer Bewertung unterscheidet die Kommission aber auch die einzelnen Bundesländer. Diese sind bis auf Kärnten, das ab Freitag orange ist, ebenfalls alles rot. Auch auf regionaler Ebene dominiert Rot. Rotlicht gilt demnach uneingeschränkt für Wien, wo nicht nach einzelnen Bezirken differenziert wird, und für sämtliche Bezirke in Salzburg und Oberösterreich.

In Tirol leuchten acht Bezirke in Rot, lediglich das Außerfern - der Bezirk Reutte - springt auf Orange. In der Steiermark herrscht mit einer Ausnahme - dem Bezirk Murau, der Gelb erhält - auch Rot vor. Ähnliches gilt für das Burgenland, wo lediglich der Bezirk Güssing nicht Rot, sondern Orange bekommt. Orange strahlen in Niederösterreich die Bezirke Hollabrunn, Horn, Mistelbach und Scheibbs, der Rest soll auf Rot geschaltet werden. In Kärnten bekommt Spittal an der Drau Gelb, die Bezirke Villach-Stadt, Villach-Land, Klagenfurt-Stadt und Feldkirchen Orange. Der Rest erhält Rot. In Vorarlberg wird die Region Montafon-Brandnertal Rot, die Region Bregenzerwald/Kleinwalsertal Orange und das Große Walsertal sowie Klostertal/Arlberg Gelb.