Österreich belohnt sich auch gegen Finnland nicht

Österreich musste sich bei der Eishockey WM Gastgeber Finnland trotz guter Leistung am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Nach einer weiteren unnötigen Niederlage gegen Deutschland am gestrigen Abend ging es für das Österreichische Eishockey-Nationalteam heute mit dem schweren Spiel gegen Finnland weiter. Dabei hattes es bereits die Startphase in sich. Nachdem Zwerger (5.) die frühe Führung der Finnen durch Kapanen (2.) rasch ausgleichen konnte, sorgte Suomela bereits in der 8. Minute für das 1:2. In weiterer Folge stand Österreich defensiv wieder besser und es ging mit dem knappen Rückstand in die erste Pause.