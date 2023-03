Österreich als Global Player auf Naturkost-Markt

Bei der Natural Products Expo in den USA spielen Österreichische Firmen eine wichtige Rolle Bregenz/Anaheim. Vergangene Woche war Anaheim, südlich von Los Angeles, für fünf Tage Schauplatz einer der größten Natur- und Ökoprodukt Messen der Welt.

Die Natural Products Expo West findet seit 1981 statt. Mit 3000 Besuchern startete die Messe, die natürliche, ökologische und gesunde Lebensmittel und Kosmetik in den Mittelpunkt stellt. Heute, über 40 Jahre später, ist sie Treffpunkt der Branche mit 3000 ausstellenden Firmen und Marken, sowie 65.000 registrierten Besuchern.

Auf der Jagd nach Trends

Große Händler wie Whole Foods, Target, Walmart, Natural Grocers oder Sprouts senden Einkäufer aus um nach neuen Produkten und Marken Ausschau zu halten und ihre Regale und Online Plattformen aufzustocken. Die Naturkost-Branche ist in den USA trotz schwierigen wirtschaftlichen Zeiten im Aufschwung und hat im vergangenen Jahr mit 5,4% Wachstum 278 Milliarden Dollar im Verkauf umgesetzt. Ein heiß umworbener Markt für viele Firmen aus aller Welt. Die Österreichische Wirtschaft war auch in diesem Jahr, wie schon in den vergangenen Jahren, auf der Natural Products Expo vertreten.

Wasser für die USA

„Fünfzig Prozent unserer Produktion liefern wir in die USA“, erklärt Markus Lehner von der Firma Starzinger. Die Oberösterreichische Firma, ansässig in Frankenmarkt, füllt anteilig für die Kalifornische Wassermarke „Liquid Death“ Österreichisches Wasser ab und verschifft es in die USA. Dort ist das Sprudelwasser aus den Alpen sehr hip und beliebt, wird in poppigen Dosen mit viel Marketing und in verschiedenen Geschmacksrichtungen verkauft. 2019 ist Liquid Death, oder auch der flüssige Tod, als Start Up in die Regale gerutscht, damals zu 100% aus Österreich, wird es heute nur noch anteilig mit Österreichischem Wasser befüllt. Die großen Dosen werden im US-Bundesstaat Virginia produziert, mit einer ähnlich guten Wasserqualität, weiß man bei Liquid Death. Nichts desto trotz, Starzinger ist nach wie vor mehr als ausgelastet mit dem US Markt und trotz steigender Wasserkonkurrenz auf der Natural Products Expo, läuft der Verkauf rund.

Libido Gummibonbons

Prüde ist man in Österreich ganz und gar nicht, wenn es an den Verkauf geht. Die Firma Sway aus Klosterneuburg, spezialisiert auf Sport- und Gesundheit, bringt Nahrungsergänzung in Form von Vitamin Gummies auf den US Markt. Gründer Benjamin Matzinger ist besonders stolz auf die Libido Gummies: „Endless Libido oder Ewige Begierde ist unser Bestseller. Die pflanzlichen Extrakte in den veganen Vitamin Gummies, die nach Kirsche schmecken, steigern das Verlangen.“ Als Nachbar am Österreich Stand bewirbt Zsolt Csonka von First Food aus Bratislava Kokos-Produkte, ist aber vorwiegend für Import und Export von hochwertigen Produkten verantwortlich. Auch mit dabei ist Rainer Schalk, Geschäftsführer der Steirischen Schalk Mühle. Kürbiskernöl Produkte sind in den USA bislang nicht sehr weit verbreitet und besonders mit dem Kürbiskern Proteinpulver und dem schwarzen Gold kann Schalk das Interesse des US Publikums wecken.

Kartoffel-Handbalsam

Nicht nur mit Kürbiskernen, sondern auch mit Kartoffel-Produkten will die Österreichische Wirtschaft in den USA punkten. Die Marke STYX stellt nach einem Waldviertler Bauernrezept Kartoffel Balsam her. Das Alkaloid Solanin, das in der rohen Kartoffel enthalten ist, unterstützt Pflege und Regernation der Haut und kommt in dem Naturkosmetik Hand- und Fußbalsam zum Einsatz. Die traditionelle Österreichische, vegane, Bio-zertifizierte Kosmetiklinie soll das Naturkosmetik-Interessierte Publikum in den USA begeistern.

Algen und Boba

Der Naturkost Markt in den USA ist vielfältig und weiter geöffnet als der Europäische Markt. Naturprodukte in den USA erlauben weit mehr Zusatzstoffe. „Die Standards sind viel niedriger als bei uns in Europa“, erklärt Stefan Hauke, von Naturland. Hauke arbeitet gegenwärtig mit den USA an einem hochwertigeren Öko Siegel – das Real Organic Project, eine Zusatz-Zertifikation zum USDA Siegel. Bio zertifizierte Produkte finden sich gemischt mit „einfachen Naturprodukten“, sind aber definitiv Trend. Ebenso wie alles rund um Algen. In Chips, Burger Laibchen oder Müsliriegel lässt sich ein Trend zur Meeresalge finden. Auch Boba – Bubble Tea mit Tapioka findet sich, neben Wasser in unzähligen Aromen und Variationen, in Dosen und als Trockenprodukt zum Anrühren fast überall.

Die nächste Natural Products Expo ist bereits geplant. Vom 12. bis 16. März 2024 geht sie im Anaheim Messe-Zentrum über die Bühne – bestimmt wieder mit Österreichischer Beteiligung.